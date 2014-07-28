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货币新闻 | 2014年 7月 29日 星期二 07:43 BJT

日本数据：6月求才求职比触及22年高位，但失业率上升

此前分析师预估中值为，求才求职比持稳于前月的1.09。

6月新增就业岗位较前月增加1.0%，较上年同期增加8.1%。

但6月经季节调整的失业率从前月的3.5%升至3.7%，高于预估中值3.5%。

浏览完整图表请参看总务省网站：

here(完)

(编译 王兴亚/杜明霞；审校 白云/石冠兰)
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