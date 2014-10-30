日本数据：9月失业率升至3.6%，求才求职比逾三年来首次下降

新兴汇市：台币涨至两年半高点，印度卢比触及20个月高位
路透4月26日 - 多数新兴亚币周三走强，其中台币在持续外资流入的推动下，涨至两年半高点，印度卢比也在该国股市涨势的提振下攀升至20个月高位。
路透东京10月31日 - 日本9月失业率上升，求才求职比在逾三年来首次下降，说明就业市场势头开始减弱。
日本总务省周二公布的数据显示，9月求才求职比为1.09，符合预期中值，低于前月的1.10，为2011年5月以来首次下降。前月数据持平于1992年6月以来最高水准。
数据还显示，9月经季节调整后的失业率自8月的3.5%升至3.6%。分析师预期中值为3.6%。
9月新增就业岗位较前月增加0.5%，较上年同期上升6.3%。
浏览完整图表请参看总务省网站：
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(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透4月26日 - 多数新兴亚币周三走强，其中台币在持续外资流入的推动下，涨至两年半高点，印度卢比也在该国股市涨势的提振下攀升至20个月高位。
* 日股日经指数上涨近1%，中国股市沪综指上涨0.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.55%，美国原油期货下滑0.06%，美国10年期公债收益率报2.3395%
* 外资涌入资金水位难降，央行接连出招试图舒缓 * 短钱难以去化，182天期国库券得标利率低于预期 * 发票量过少，短票成交利率趋跌 记者 董永年 路透台北4月26日 - 台湾银行间短率周三向区间低位靠拢。资金调度人士表示，外资持续涌入令货币市场资金水位不断升高，纵然央行宣布增发364天期存单也无法有效纾缓，此令中午标售的182天期国库券决标贴现率低于预期。 他们指出，本月票券商等拆入方的资金缺口小，再加上没有特殊紧缩因子，本就预估是相对宽松的月份；只是海外热钱持续汇入令银行资金满手，为让过剩的流动性有个去路，央行近期接连推出七天期定存单、增发364天期存单，但短期效果有限。 〞钱就是一直进来，但又放不出去。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则认为，外资还是一直汇入，市场又缺乏资金需求，短率缓步下跌的走势可能暂时不会改变。 一大型票券商交易员表示，今日是本周资金缺口最小的一天，在多钱的环境下，月底通常难以见到短率上扬机会，因为落点早已分散，缺口不会集中在特定时