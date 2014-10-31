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货币新闻 | 2014年 10月 31日 星期五 08:13 BJT

更正-日本数据：9月失业率升至3.6%，求才求职比逾三年来首次下降

(更正：因译文有误，内文第二段“总务省”应为“厚生劳动省”，“周二”应为“周五”)

路透东京10月31日 - 日本9月失业率上升，求才求职比在逾三年来首次下降，说明就业市场势头开始减弱。

日本厚生劳动省周五公布的数据显示，9月求才求职比为1.09，符合预期中值，低于前月的1.10，为2011年5月以来首次下降。前月数据持平于1992年6月以来最高水准。

总务省数据还显示，9月经季节调整后的失业率自8月的3.5%升至3.6%。分析师预期中值为3.6%。

9月新增就业岗位较前月增加0.5%，较上年同期上升6.3%。

浏览完整图表请参看总务省网站：

here(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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