更正-日本数据：9月失业率升至3.6%，求才求职比逾三年来首次下降

日本人事：负责地震灾区重建的复兴大臣今村雅弘因言论不当辞职
路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘 周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。
(更正：因译文有误，内文第二段“总务省”应为“厚生劳动省”，“周二”应为“周五”)
路透东京10月31日 - 日本9月失业率上升，求才求职比在逾三年来首次下降，说明就业市场势头开始减弱。
日本厚生劳动省周五公布的数据显示，9月求才求职比为1.09，符合预期中值，低于前月的1.10，为2011年5月以来首次下降。前月数据持平于1992年6月以来最高水准。
总务省数据还显示，9月经季节调整后的失业率自8月的3.5%升至3.6%。分析师预期中值为3.6%。
9月新增就业岗位较前月增加0.5%，较上年同期上升6.3%。
浏览完整图表请参看总务省网站：
here(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘 周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
路透新加坡4月26日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜在每吨5,724美元阻力位附近看似不稳，可能会重新跌向5,629美元的支撑位。