日本央行总裁称将维持货币刺激 以尽快实现2%通胀率-官员转述

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透东京10月25日 - 日本内阁府官员周二表示，央行总裁黑田东彦称，央行将在新的政策框架下继续实施货币宽松政策，以尽快实现2%的通胀率目标。
据称黑田东彦在与内阁官员的会议上表示，日本央行将保持非常宽松的货币环境，以支持此间经济。
上月日本央行调整了政策框架，将政策目标从基础货币转向公债收益率曲线。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。