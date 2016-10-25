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国际财经 | 2016年 10月 25日 星期二 18:03 BJT

日本央行总裁称将维持货币刺激 以尽快实现2%通胀率-官员转述

路透东京10月25日 - 日本内阁府官员周二表示，央行总裁黑田东彦称，央行将在新的政策框架下继续实施货币宽松政策，以尽快实现2%的通胀率目标。

据称黑田东彦在与内阁官员的会议上表示，日本央行将保持非常宽松的货币环境，以支持此间经济。

上月日本央行调整了政策框架，将政策目标从基础货币转向公债收益率曲线。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)

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