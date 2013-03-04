日本政经：央行必须进一步放松政策以实现2%通胀率目标-央行提名总裁

路透东京3月4日 - 日本央行提名总裁黑田东彦周一表示，日本央行必须通过扩大资产购买规模和购买类别，进一步放松货币政策，以实现2%的通胀率目标。

他亦称，日本央行应考虑将其资产购买计划项下公债的期限延长，当前的期限为三年。

“日本仍深陷于通缩之中。为了改变这种状况，结束通缩局面及实现日本央行2%的通胀率目标，日本央行已经祭出的举措还不够，”他在众议院的听证会上表示。(完)