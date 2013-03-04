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货币新闻 | 2013年 3月 4日 星期一 11:34 BJT

日本政经：日本央行很难大规模买进外国债券-央行提名总裁

路透东京3月4日 - 日本央行提名总裁黑田东彦周一表示，囿于当前的国际外汇规则，日本央行很难大规模买进外国债券。

“在外汇干预方面，七国集团(G7)已经制定了规则，而且20国集团(G20)也发布了联合声明。已经有一套关于外汇干预的规定。在这种情况下，日本央行很难大规模买进外国债券，”黑田东彦在众议院听证会上表示(完) (编译 兰秀娟; 审校 田建华)
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