日本政经：日本央行很难大规模买进外国债券-央行提名总裁

“在外汇干预方面，七国集团(G7)已经制定了规则，而且20国集团(G20)也发布了联合声明。已经有一套关于外汇干预的规定。在这种情况下，日本央行很难大规模买进外国债券，”黑田东彦在众议院听证会上表示(完) (编译 兰秀娟; 审校 田建华)