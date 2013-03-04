版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 4日 星期一 11:09 BJT

日本央行：总裁提名人黑田东彦称预计两年左右实现2%通胀目标

路透东京3月4日 - 被提名为日本央行总裁的黑田东彦周一表示，他个人希望实行货币宽松政策，预计实现2%通胀目标的合适时间期限为两年左右。

黑田东彦对任何直接目标为影响汇率波动的央行政策都持谨慎态度，称维持汇率为稳定是政府的职责，不是央行职责。

黑田东彦是在众议院的确认提名听证会上做出如上表示的。(完)

(编译 杜明霞; 审校　戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐