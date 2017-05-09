日本央行总裁黑田东彦称不要逆全球化潮流而动（更新版）

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路透5月9日 - 日本央行总裁黑田东彦周二为多边主义摇旗呐喊，称类似于美国总统特朗普这样对全球化价值持怀疑态度，是与21世纪的潮流相左。

黑田东彦称，将收入不平等恶化情况单一的归咎于全球化，等于忽略了这样一个事实，即全球经济一体化正在消除贫困，包括消除亚洲的贫困。

他表示，各国应该克服自身“狭隘的自利倾向”，在着眼于实现经济可持续增长方面协调政策。

“我认为，背全球化而驰的封闭倾向是没有前途的，”黑田东彦在国际金融协会(IIF)表示。

“任何忽视全球化的互相依存、并试图画地为牢的行为，都与21世纪的现实不符，”他说。

黑田东彦表示，全球经济正在显露出愈发清晰的走坚迹象，企业和消费者信心增强，使得一些国家产生了是否应更加积极地撤回超常规刺激措施的争论。