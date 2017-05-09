日本央行总裁黑田东彦称不要逆全球化潮流而动（更新版）

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
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路透5月9日 - 日本央行总裁黑田东彦周二为多边主义摇旗呐喊，称类似于美国总统特朗普这样对全球化价值持怀疑态度，是与21世纪的潮流相左。
黑田东彦称，将收入不平等恶化情况单一的归咎于全球化，等于忽略了这样一个事实，即全球经济一体化正在消除贫困，包括消除亚洲的贫困。
他表示，各国应该克服自身“狭隘的自利倾向”，在着眼于实现经济可持续增长方面协调政策。
“我认为，背全球化而驰的封闭倾向是没有前途的，”黑田东彦在国际金融协会(IIF)表示。
“任何忽视全球化的互相依存、并试图画地为牢的行为，都与21世纪的现实不符，”他说。
黑田东彦表示，全球经济正在显露出愈发清晰的走坚迹象，企业和消费者信心增强，使得一些国家产生了是否应更加积极地撤回超常规刺激措施的争论。
“全球金融危机之后出现了弥漫的悲观主义，孕育出了一系列色彩化的词语，比如‘长久停滞’和‘低增长陷阱’，不过这种悲观情绪显然正在消退，”黑田东彦说。(完)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。