日本央行总裁重申准备在必要时进一步放松货币政策

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透东京4月7日 - 日本央行总裁黑田东彦周四称，为实现2%的通胀目标，日本央行将在必要情况下进一步放松货币政策，同时会关注经济和物价面临的风险。
“日本经济继续保持温和复苏的趋势，不过出口和产出有些疲软的现象，”黑田东彦在央行地区分行经理季度会议上称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 白云)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。