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国际财经 | 2016年 4月 7日 星期四 09:24 BJT

日本央行总裁重申准备在必要时进一步放松货币政策

路透东京4月7日 - 日本央行总裁黑田东彦周四称，为实现2%的通胀目标，日本央行将在必要情况下进一步放松货币政策，同时会关注经济和物价面临的风险。

“日本经济继续保持温和复苏的趋势，不过出口和产出有些疲软的现象，”黑田东彦在央行地区分行经理季度会议上称。(完)

(编译 王丽鑫；审校 白云)

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