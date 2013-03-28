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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 11:57 BJT

日本经济：央行宽松规模已超出对购债规模与流动现金之比上限的规定

路透东京3月28日 - 日本央行总裁黑田东彦周四称，资产购买已经超出了央行对购债规模与流通中现金之比上限的规定。

黑田东彦在参议院讲话时还表示，未来日本央行宽松政策将进一步超出这个限制。

黑田东彦还表示，可以考虑正式取消这一规定，但这一决定必须由货币政策委员会(MPC)做出。(完) (编译 王丽鑫; 审校 李春喜)
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