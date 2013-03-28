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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 15:23 BJT

更新版-日本金融：黑田东彦称资产购买规模上限已经打破

该法则限制了日本央行所持长期公债的价值与流通中的现金之比，而且被视为防止购债失控的方式。

但是部分经济分析师说，多年来日本央行的资产购买方案已经变得非常复杂，因此执行这项法则已经不再实际。

但如果正式取消该法则，将有十分重要的象征意义，因日本央行创立这项法则的初衷是，避免给外界留下央行将债务货币化的印象。

黑田东彦表示，日本央行将通过购买较长期限公债来压低市场利率，基本重申了他周二在众议院发表的言论。

10年期日本公债收益率(殖利率) 下降0.5个基点至0.510%，为2003年6月来最低。当时该收益率因日央行的量化宽松举措触及纪录低位0.430%。

本季度以来，该收益率已经下跌28.5个基点，可能创下2010年4-6月以来最大季度跌幅。

黑田东彦承诺实行的大胆政策聚焦于1月采用的2%的通胀目标。黑田东彦对议员们说，成功的关键在于展示出强有力的承诺，与市场明确沟通，并且采取行动支持这一目标。

“我们需要彻底执行承诺，并采取大胆的货币宽松举措，从而不违背市场预期，”黑田东彦说。(完)

(编译 艾茂林/杜明霞；审校 王洋)
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