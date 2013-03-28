更新版-日本金融：黑田东彦称资产购买规模上限已经打破

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
该法则限制了日本央行所持长期公债的价值与流通中的现金之比，而且被视为防止购债失控的方式。
但是部分经济分析师说，多年来日本央行的资产购买方案已经变得非常复杂，因此执行这项法则已经不再实际。
但如果正式取消该法则，将有十分重要的象征意义，因日本央行创立这项法则的初衷是，避免给外界留下央行将债务货币化的印象。
黑田东彦表示，日本央行将通过购买较长期限公债来压低市场利率，基本重申了他周二在众议院发表的言论。
10年期日本公债收益率(殖利率) 下降0.5个基点至0.510%，为2003年6月来最低。当时该收益率因日央行的量化宽松举措触及纪录低位0.430%。
本季度以来，该收益率已经下跌28.5个基点，可能创下2010年4-6月以来最大季度跌幅。
黑田东彦承诺实行的大胆政策聚焦于1月采用的2%的通胀目标。黑田东彦对议员们说，成功的关键在于展示出强有力的承诺，与市场明确沟通，并且采取行动支持这一目标。
“我们需要彻底执行承诺，并采取大胆的货币宽松举措，从而不违背市场预期，”黑田东彦说。(完)
(编译 艾茂林/杜明霞；审校 王洋)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%