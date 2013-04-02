日本央行：总裁称影响物价预期很重要，但也要确保跟进宽松举措

路透4月2日 - 日本央行总裁黑田东彦周二表示，日本央行应该努力去影响物价预期，但也要确保会跟进大胆的宽松措施。

黑田东彦在日本众议院表示，关注物价预期是很重要的，因为当短期利率已经接近零的时候，下调利率的空间很有限。(完) (编译 隋芬; 审校 沈以文)