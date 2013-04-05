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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 09:32 BJT

日本央行：总裁称不认为债券和股票市场目前存在泡沫风险

路透东京4月5日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称：

* 并不认为债券和股票市场目前存在泡沫风险

* 目前讨论退出超宽松政策为时尚早，但将考虑一旦时机到来出现风险的可能性

* 央行无法完全控制物价预期，但有必要试图对此给予影响

* 在讨论退出超宽松政策时，必须考虑对金融体系的影响

* 将在未来货币政策会议上讨论如何取代有关央行公债持有量限制的规定 (完)
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