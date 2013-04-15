日本经济：央行总裁称日本市场形势好转，重申力争两年内实现通胀目标

台湾汇市：台币在交投偏淡中游走平盘附近，随韩元观望变数厘清

路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。