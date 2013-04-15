日本经济：央行总裁称日本市场形势好转，重申力争两年内实现通胀目标

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透东京4月15日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，日本金融体系稳定，资本市场也在改善，归因于风险厌恶情绪缓解及寄望国内政策。
黑田东彦重申，若不能更快的话，日本央行承诺在两年内实现2%的通胀目标。
黑田东彦在地区分行经理会议上表示，一些经济指标显示通胀预期上升。
黑田东彦并称，经济正在触底，显示复苏迹象。另外随着物价预期开始上升，持续15年的通缩料结束。(完) (编译 李爽; 审校 于春红)
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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