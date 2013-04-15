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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 09:04 BJT

日本经济：央行总裁称日本市场形势好转，重申力争两年内实现通胀目标

路透东京4月15日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，日本金融体系稳定，资本市场也在改善，归因于风险厌恶情绪缓解及寄望国内政策。

黑田东彦重申，若不能更快的话，日本央行承诺在两年内实现2%的通胀目标。

黑田东彦在地区分行经理会议上表示，一些经济指标显示通胀预期上升。

黑田东彦并称，经济正在触底，显示复苏迹象。另外随着物价预期开始上升，持续15年的通缩料结束。(完) (编译 李爽; 审校 于春红)
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