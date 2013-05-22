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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 16:02 BJT

日本央行：总裁黑田东彦称，将在市场操作中具有灵活性

路透东京5月22日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，央行将密切关注公债市场走势，购买公债和进行市场操作时将具有灵活性。

* 日本公债市场波动性仍较高，将保持密切关注

* 必须预防公债波动性过度扩散

* 央行可以透过灵活的市场操作预防长期利率上涨

* 利率上升反映了通胀预期和经济复苏

* 日本央行市场操作将在降低风险溢价方面产生更明显的作用

* 债券收益率上升并未影响企业投资

* 实际利率可能正在下降

* 对日本而言进行财政改革至关重要，包括提高消费税

* 汇率变化将提高出口量，将有六至九个月左右的滞后

* 就业形势已好转，但基本工资尚未改善

* 可以预计将出现物价、薪资和收入上升的有利经济周期。(完)

(编译 于春红; 审校 石冠兰)
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