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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 15:38 BJT

日本央行：总裁称货币政策的目标是实现国内物价稳定，不对汇率波动置评

路透东京1月22日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示：

* 央行货币政策的目标是实现国内物价稳定，而非针对汇率

* 不对汇率波动置评

* 一直在密切关注市场，但目前没有值得担忧的事情

* 海外经济体下行风险已减退

* 美国和欧洲的经济复苏日益明

* 无需担心欧洲将全球经济拖入通胀放缓或通缩 (完)
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