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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 15:04 BJT

日本经济：疲弱日圆为物价上涨提供巨大推力--央行总裁黑田东彦

路透东京2月21日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，日圆疲弱和能源价格高企对推升消费者物价发挥着巨大作用。

黑田东彦在众议院金融事务委员会上还称，消费者物价上涨正扩散至更广泛的商品领域，表明国内需求在升温。(完) (编译 许娜；审校 石冠兰)
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