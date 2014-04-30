日本经济：目前讨论终止量化宽松时程仍为时过早--央行总裁黑田东彦

路透东京4月30日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示：

* 审议委员佐藤健裕及木内登英投票反对在报告中提及通胀率很有可能达到2%

* 审议委员白井早由里提议在报告中称日本将在预估的三年时间内达成2%通胀，但未获通过

* 若2%物价目标面临威胁仍将毫不迟疑调整政策的立场未有改变

* 光以今日物价预估，讨论终止量化宽松时程仍为时过早

* 日央行新的预估并非暗示达成2%目标的时程延后

* 日本经济成长将高于潜在力道，这将缩减产出缺口并推升薪资及物价

* 希望见到日本经济加速成长，密切注意政府成长策略的影响，以及资本支出升温迹象