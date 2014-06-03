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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 10:30 BJT

更新版 1-日本央行：讨论QE政策的退出策略还为时过早--总裁黑田东彦

“当我们稳步实现2%的通胀率目标后，将需要讨论退出计划，但目前讨论细节还为时尚早，”他称。

黑田东彦表示，如何退出大规模刺激举措，包括逐渐停止公债购买计划，将取决于届时的物价和市场状况。

他重申经济改善已提振国内需求，并将日本产出缺口缩减至近零水准。但他指出，在提升消费者通胀方面，仍然需要国内需求发挥关键作用。消费者通胀率目前已升至1%以上，朝央行2%的目标迈进。

人口老龄化导致劳工短缺，长期通缩也抑制了企业的资本支出，引发供应限制可能阻碍日本长期经济成长的担忧。

黑田东彦警告道，国内需求升温已突显出解决此类供应限制问题的必要性。

“日本经济成长潜力已明显下降，”他称。

“因此，制定一项提振日本增长潜力的策略非常重要。我想再度强调这点，”他补充道。(完) (编译/审校 朱晓军/许娜/徐文焰/郑茵)
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