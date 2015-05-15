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货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 12:35 BJT

日本央行：目前没有必要进一步放宽货币政策--总裁黑田东彦

路透东京5月15日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，他认为目前没有必要进一步放宽货币政策，因为通胀整体趋势正稳步改善。

但他补充道，倘若通胀趋势的改善中断，央行会毫不迟疑地调整政策。

黑田东彦否认央行正考虑设定更高的通胀率目标，称2%的目标对日本而言是适当的。(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)

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