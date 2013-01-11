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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 15:02 BJT

日本经济: 日本央行必须致力于无限量宽松措施--ADB总裁

前日本央行副总裁岩田一政在同一场讨论上表示,灵活的通胀目标可包括避免物价和失业率过于偏离某一水准的措施.

岩田一政还表示,目前日本4.1%的失业率或必须跌至3.5%,才能使薪资增长.岩田一政是有望出任下任日本央行总裁的人选之一.(完)

(编译 丁琦; 审校 蔡美珍)
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