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货币新闻 | 2013年 8月 21日 星期三 07:37 BJT

日本经济：如果下行风险增大，央行将果断进一步放松政策--央行总裁

路透东京8月21日 - 据日本每日新闻周三进行的采访，日本央行总裁黑田东彦表示，如果计划中的消费税上调或海外经济体带来的经济下行风险增大，他将毫不犹豫地调整量化宽松政策。

报导援引黑田东彦的话称，个人消费和投资情况改善，表明日本央行扩大量化宽松的做法方向正确。

黑田东彦还表示，如果日本政府推进上调消费税的计划，日本经济不可能放缓，而且政府应该采取有力措施加强财政纪律。(完)

(编译 张涛；审校 侯向明)
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