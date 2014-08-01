日本经济：增发夏季奖金将有助于提振消费--央行总裁

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透东京8月1日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称：
* 质化及量化宽松(QQE)政策发挥了预期效果
* 日本经济正在实现2%通胀率目标方面取得进展
* 尽管4月消费税上调后需求下滑，但日本经济继续保持温和复苏的趋势
* 生产、收入和支出持续良性循环
* 企业方面的良好形势愈发明显
* 如果通胀预期稳定在2%，生产率和资本支出增加将提振潜在增长率
* 就业市场趋紧已给薪资带来上行压力
* 需要提高供应产能，因为这将决定潜在增长
* 日本央行不希望通胀率只是暂时达到2%，而是希望平均通胀率一直保持在该水准
* 民间消费继续保持着具有韧性的趋势
* 央行强烈希望政府推进增长策略的落实，同时民间部门做出回应
* 日本经济可能逐步走上成长道路，同时稳步维持2%的通胀率目标
* 消费税上调后需求下滑的影响可能将从夏季逐步消退，部分归因于夏季奖金料增加
* 若一些风险因素导致经济前景发生变化，日本央行将毫不犹豫地调整政策以实现物价目标
* 一些企业开始提价，同时也在提高产品和服务的质量
* 物价上涨显示民众的通胀预期可能会上升
* 称消费税上调后实质收入下滑的影响可能逐步增强，因此央行将继续谨慎关注未来动向
* 我要强调，必要时日本央行将调整政策以确保实现物价目标
* 即便短期内存在供应面限制，但在效率改善的情况下经济能够以高于潜在水平的速度增长
* 薪资谈判日益看重通胀因素
* 日本出口可能温和上升，主要由于海外经济体复苏的推动
* 最近终于有迹象显示企业正计划提高国内投资比例
* 央行将继续努力实现2%的通胀率目标，并稳定通胀预期
* 结构性因素可能也是导致出口增长乏力的原因之一
* 尽管日圆过度升值的走势出现修正，但最近出口有些乏力
(完)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5