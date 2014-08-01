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货币新闻 | 2014年 8月 1日 星期五 12:09 BJT

日本经济：增发夏季奖金将有助于提振消费--央行总裁

路透东京8月1日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称：

* 质化及量化宽松(QQE)政策发挥了预期效果

* 日本经济正在实现2%通胀率目标方面取得进展

* 尽管4月消费税上调后需求下滑，但日本经济继续保持温和复苏的趋势

* 生产、收入和支出持续良性循环

* 企业方面的良好形势愈发明显

* 如果通胀预期稳定在2%，生产率和资本支出增加将提振潜在增长率

* 就业市场趋紧已给薪资带来上行压力

* 需要提高供应产能，因为这将决定潜在增长

* 日本央行不希望通胀率只是暂时达到2%，而是希望平均通胀率一直保持在该水准

* 民间消费继续保持着具有韧性的趋势

* 央行强烈希望政府推进增长策略的落实，同时民间部门做出回应

* 日本经济可能逐步走上成长道路，同时稳步维持2%的通胀率目标

* 消费税上调后需求下滑的影响可能将从夏季逐步消退，部分归因于夏季奖金料增加

* 若一些风险因素导致经济前景发生变化，日本央行将毫不犹豫地调整政策以实现物价目标

* 一些企业开始提价，同时也在提高产品和服务的质量

* 物价上涨显示民众的通胀预期可能会上升

* 称消费税上调后实质收入下滑的影响可能逐步增强，因此央行将继续谨慎关注未来动向

* 我要强调，必要时日本央行将调整政策以确保实现物价目标

* 即便短期内存在供应面限制，但在效率改善的情况下经济能够以高于潜在水平的速度增长

* 薪资谈判日益看重通胀因素

* 日本出口可能温和上升，主要由于海外经济体复苏的推动

* 最近终于有迹象显示企业正计划提高国内投资比例

* 央行将继续努力实现2%的通胀率目标，并稳定通胀预期

* 结构性因素可能也是导致出口增长乏力的原因之一

* 尽管日圆过度升值的走势出现修正，但最近出口有些乏力

(完)
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