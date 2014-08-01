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货币新闻 | 2014年 8月 1日 星期五 12:38 BJT

日本央行：若需进一步放松政策，央行仍有很多可用工具--总裁黑田东彦

路透东京8月1日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，

*QQE的目标只是实现物价稳定，完全没有打算使政府债务货币化

*如果物价目标的实现受到威胁，央行将毫不犹豫地采取行动，而且仍有很多可用的工具

*央行准备再度调整政策时可用政策有限的说法并不正确

*央行的经济和物价预期都假设政府将在明年再度上调消费税率至10%。(完)
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