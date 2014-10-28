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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 09:23 BJT

日本经济：经济显露一些疲态，但仍保持良性循环

路透东京10月28日 - 日本央行总裁黑田东彦周二在国会讲话称：

* 日本经济的疲态主要集中在产出方面，但正面周期仍保持完好

* 就业和所得情况稳步改善

* 短观调查显示企业认为上调消费税的影响将是暂时的

* 日本经济将持续温和复苏，上调消费税影响将减缓

* 日本在实现日央行通胀目标上进程刚过半

* 若日本央行的物价目标受到威胁，将毫不犹豫调整政策

* 受近期能源价格下滑影响消费者通胀率有些放缓，目前将有可能维持在1-1.5%左右

* 目前为止日圆疲弱对日本经济影响正面(完)
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