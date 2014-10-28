日本经济：经济显露一些疲态，但仍保持良性循环

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透东京10月28日 - 日本央行总裁黑田东彦周二在国会讲话称：
* 日本经济的疲态主要集中在产出方面，但正面周期仍保持完好
* 就业和所得情况稳步改善
* 短观调查显示企业认为上调消费税的影响将是暂时的
* 日本经济将持续温和复苏，上调消费税影响将减缓
* 日本在实现日央行通胀目标上进程刚过半
* 若日本央行的物价目标受到威胁，将毫不犹豫调整政策
* 受近期能源价格下滑影响消费者通胀率有些放缓，目前将有可能维持在1-1.5%左右
* 目前为止日圆疲弱对日本经济影响正面(完)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选