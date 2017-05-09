日本央行总裁预计在当前货币宽松政策下 可达成物价目标

路透东京5月9日 - 日本央行总裁黑田东彦周二表示，如果日本央行继续当前的货币宽松政策，他预期在下个财年左右将达到央行2%的通胀率目标。

黑田东彦在众议院财政和货币政策委员会上表示，如有必要将调整货币政策，但央行近期已调升日本经济展望，而且全球经济增长更加强劲。

“日本的产出缺口在迅速改善，就业市场也紧俏，”黑田东彦称。

“如果我们继续当前积极的货币宽松政策，我认为通胀将在2018财年前后达到2%。但我们已经推迟了这一目标，因此我想观察一下通胀预期，必要时迅速作出回应。”

日本央行上月对经济做出了九年来最乐观的评估，但黑田东彦称通胀预期仍然低迷，暗示该行量化宽松政策将暂时保持。

日本央行维持对金融机构存放在央行的超额准备金利率在负0.1%不变，还决定维持10年期公债收益率在零附近的目标不变。

日本央行并维持以每年80万亿日圆左右的速度购债的承诺不变。

此后日本央行曾表示，将在5月降低月度购债规模，显示该行正脱离80万亿日圆购债的目标。

此次会议之前，一项路透调查显示分析师预计日本央行下一步行动将是收紧货币政策，但很多人预期那最早要到明年。

不过一些分析师认为这不容易，因为消费者物价通胀目前接近零，距日本央行收紧货币政策需要达到的通胀目标2%差距甚远。(完)