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货币新闻 | 2013年 3月 4日 星期一 10:11 BJT

日本政经：央行不应将政府债务货币化－央行提名总裁

路透东京3月4日 - 日本央行提名总裁黑田东彦周一表示，央行不应直接认购公债，或采取会被市场解读为政府债务货币化的举措。(完)
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