日本经济：大规模购买长期日债是最自然的宽松方式-黑田东彦

路透东京3月4日 - 日本央行下任总裁提名人黑田东彦周一表示，由于债市规模巨大，大规模购买较长期公债是最自然的放宽货币政策方式。

“在各类资产当中，日本公债市场规模在国内最大。央行如果要宽松政策，最自然的就是增加公债购买量，并以较长期债券为购买目标，”黑田东彦在日本众议院任职确认听证中表示。

他还表示，如果在两年内实现央行制定的2%通胀率目标较为理想，但不应设定死板的时间框架，因为物价会受到大宗商品价格等各种因素的影响。(完)