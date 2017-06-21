日央行总裁黑田东彦称坚持当前宽松政策是适宜的

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透东京6月21日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，央行继续实行量化宽松政策是很重要的，因为距离实现2%的通胀目标仍很遥远。
黑田东彦表示，决策者需要密切关注物价趋势，因为尽管就业市场紧绷，但通胀仍疲弱。
黑田东彦还表达了对整体经济增长的信心，原因是出口和工业生产强劲。(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。