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国际财经 | 2017年 6月 21日 星期三 16:16 BJT

日央行总裁黑田东彦称坚持当前宽松政策是适宜的

路透东京6月21日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，央行继续实行量化宽松政策是很重要的，因为距离实现2%的通胀目标仍很遥远。

黑田东彦表示，决策者需要密切关注物价趋势，因为尽管就业市场紧绷，但通胀仍疲弱。

黑田东彦还表达了对整体经济增长的信心，原因是出口和工业生产强劲。(完)

(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)

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