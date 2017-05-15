分析：劳动力紧缺 日本中型企业计划加大投资提高自动化程度

路透东京5月15日 - 日本中型企业迫切希望克服劳动力日益短缺的问题，正计划购买机器人和其它设备，使制造业、土方工程和酒店客房服务等大范围产业实现自动化操作。

据日本央行的一项调查，股本在1-10亿日圆之间的企业，计划将4月起本财年投资规模提高17.5%，为历来最高增幅。

其中有多少金额投资是在自动化上，目前尚不得而知；但出售此类设备的企业表示订单日益增加，日本政府也预计用于提高效率的投资份额将会扩增。今年1-3月，日本许多机器人制造商的营收亦出现多个季度以来的首次增长。

“由于劳动力短缺，造成用于提高效率的资本支出比例日渐上升，”经济产业省经济产业政策局主管Seiichiro Inoue说道。

如果这种投资雄心得以实现，那么日本应付人口减少及严重老龄化问题就有了一线希望。这将利好设备制造商，提高该国偏低的生产率，并提振经济增长。

Inoue表示，政府预计本财年用于节省人力的设备投资将有所增加。

日本应对老龄化问题的方式，将为其他老龄化社会提供重要经验，包括即将面临类似问题的中国和韩国。

“日本90%以上的企业是中小企业，但这些企业多数没有使用机器人，”川崎重工业(7012.T)机器人部门的Yasuhiko Hashimoto称。“我们将针对这些企业提供很多应用和产品套餐。”

这些机器人产品具有两只胳膊，高170厘米(5英尺7英寸)。川崎重工业称产品热卖是因其能适应电子产品生产商、食品加工商和制药企业的多种工业用途。

日立建机 (6305.T)称，电脑程序挖土机收到大量询价，这种机器利用全球定位系统挖沟，精确度达到厘米级，挖掘时间可节省约一半。

“我们将焦点放在租赁，预计业务将在下半财年加速增长，多数公司通常会在此时为项目订购建筑设备，”公司管理人士Yoshi Furuno表示。日立建机未提供相关数据。

中型企业计划增加的支出远高于大型企业。根据日本央行，大型企业计划的财年支出仅增加0.6%。企业可以透过加薪或将生产移往海外，以克服劳动力短缺问题，但对较小型企业而言，这方面的弹性较小。

**工作人口大减**

部分公司的支出最终可能少于原先规划。但在人口结构只会恶化的情况下，企业将有必要继续寻找解决劳动力短缺问题的办法。日本的劳动年龄人口在1995年达到8,700万人高峰，但之后便一路下滑。政府预期今年将减少至7,600万人，至2065年将降到4,500万人。

厚生劳动省数据显示，2016年3月31日止的财年，员工人数在100-499人的中型企业公布称将填补110万个新职位，为五年来最高，这一空缺职位数量比员工人数为500人或以上的企业多出将近四倍。

发那科(Fanuc) (6954.T)是上一季营收表现较为强劲的机器人制造商之一。该公司营收同比增长7.9%，为七季以来首度上扬。

与此同时，安川电机(Yaskawa Electric)(6506.T) 1-3月营收较上年同期增长5.1%，为五个季度以来首见增长。

机器人和节约劳动力的装置并不仅在制造业和建筑业看得到，房地产开发商、食品和饮料生产商及酒店连锁机构也都在寻求使用这些设备。

例如，位于东京迪士尼乐园附近的Hen na Hotel就宣扬自己是一家机器人酒店，据其经理Yukio Nagai透露，该公司旗下拥有100个房间的酒店里使用了140个不同的机器人和人工智能装置来服务客人，而只雇佣了两到三位员工来运营。

每个房间都配备了一个名为Tapia的蛋形机器人或称之为私人助手，这些机器人拥有人工智能可以识别客人的面部，并对客人的口头要求做出回应。这些机器人可以叫你起床、帮你管理行程，控制电视和空调等其它连接互联网的设备。其它机器人则可以托运行李和倒垃圾。

“起初我们出售这些产品给家庭使用，但现在我们收到许多来自企业的洽询，”Tapia制造商MJI Co一位总监Sayaka Chiba称。“银行、医院和酒店都有兴趣使用Tapia来负责接待工作、及与客人交流。”

“许多公司称，因为劳动力紧缺，他们对Tapia很感兴趣。另外，疗养院也表达出兴趣，”她表示，“我们将继续出售Tapia用于家用，但企业的兴趣均显示，市场有所改变。”

图表1：日本资本支出及生产率 tmsnrt.rs/2pNiftq

图表2：日本劳动年龄人口 tmsnrt.rs/2qHDW2V

(完)