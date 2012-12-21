日本政经: 若央行采行2%通胀目标并继续强力宽松货币,央行法不必修改--新首相助理

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透东京12月21日 - 日本下任首相安倍晋三的助理周五表示,只要日本央行能满足自民党的希望,即采行2%的通胀率目标并推行更多有力的货币宽松,则没有必要修改日本央行法.
"如果日本央行采行了我们所寻求的措施,我觉得就没必要修改央行法了."安倍晋三的特别助手加藤胜信接受路透专访时说.(完) (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。