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货币新闻 | 2012年 12月 21日 星期五 17:04 BJT

日本政经: 若央行采行2%通胀目标并继续强力宽松货币,央行法不必修改--新首相助理

路透东京12月21日 - 日本下任首相安倍晋三的助理周五表示,只要日本央行能满足自民党的希望,即采行2%的通胀率目标并推行更多有力的货币宽松,则没有必要修改日本央行法.

"如果日本央行采行了我们所寻求的措施,我觉得就没必要修改央行法了."安倍晋三的特别助手加藤胜信接受路透专访时说.(完) (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)

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