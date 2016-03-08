看唇膏知大势：“安倍经济学”光芒失色

路透东京3月8日 （记者 Kaori Kaneko） - 继日本短暂的经济复苏与另一轮无效的大举印钞之后，日本女性的唇膏颜色也变得暗淡，时尚色调正变得与央行银行家一般阴沉忧郁。

在“安倍经济学”出炉的头一年，日本股市繁荣、出口上升、通缩缓解，资生堂(4911.T)推出了一款新唇膏，反映了外界对“安倍经济学”的信心。

资生堂表示，上次像Lacquer Rouge 413这种亮红色唇膏如此流行的时候还是20多年前。资生堂推出的这款唇膏让人想起日本自1990年代初经济陷入停滞和通缩之前的繁荣年代。

现在日本经济增长再次转负，通胀不振且消费者支出连续第五个月下滑，资生堂唇膏的颜色也在发生改变。

消费者现在更喜欢购买Maquillage Dual Color Rouge 10等产品，这些产品更接近日本人的天然唇色，售价比Lacquer Rouge 413低800日圆。

从时尚产业亦可一窥日本经济复苏减弱的迹象。

“安倍政府就任时，社会期盼发生一些好的改变，”日本流行色协会发言人Reiko Ohno表示。

“时尚业当时试图借势推出丰富多彩的产品。”

但Ohno称，去年随着乐观情绪消退，时尚品位转向过时的米黄色、灰色和海军蓝。

消息人士称，鉴于日本央行料将下调明年的经济增长和通胀预期，日本2017年的唇膏色调可能会非常暗淡。（完）