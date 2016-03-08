看唇膏知大势：“安倍经济学”光芒失色

标题新闻：新西兰12月经季调制造业PMI为54.5，与上月创13个月低位持平-新西兰央行/新西兰商会
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京3月8日 - 继日本短暂的经济复苏与另一轮无效的大举印钞之后，日本女性的唇膏颜色也变得暗淡，时尚色调正变得与央行银行家一般阴沉忧郁。
在“安倍经济学”出炉的头一年，日本股市繁荣、出口上升、通缩缓解，资生堂 推出了一款新唇膏，反映了外界对“安倍经济学”的信心。
资生堂表示，上次像Lacquer Rouge 413这种亮红色唇膏如此流行的时候还是20多年前。资生堂推出的这款唇膏让人想起日本自1990年代初经济陷入停滞和通缩之前的繁荣年代。
现在日本经济增长再次转负，通胀不振且消费者支出连续第五个月下滑，资生堂唇膏的颜色也在发生改变。
消费者现在更喜欢购买Maquillage Dual Color Rouge 10等产品，这些产品更接近日本人的天然唇色，售价比Lacquer Rouge 413低800日圆。
从时尚产业亦可一窥日本经济复苏减弱的迹象。
“安倍政府就任时，社会期盼发生一些好的改变，”日本流行色协会发言人Reiko Ohno表示。
“时尚业当时试图借势推出丰富多彩的产品。”
但Ohno称，去年随着乐观情绪消退，时尚品位转向过时的米黄色、灰色和海军蓝。
消息人士称，鉴于日本央行料将下调明年的经济增长和通胀预期，日本2017年的唇膏色调可能会非常暗淡。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美
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