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货币新闻 | 2013年 7月 8日 星期一 08:02 BJT

日本数据：6月银行放款余额较上年同期增长1.9%

路透东京7月8日 - 日本央行周一表示，日本6月银行放款余额较上年同期增长1.9%，为2009年7月以来年率新高。

包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为465.283兆(万亿)日圆(4.60兆美元)。

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比，部分前值可能已修正)：

6月 5月 4月

含信金银行 +1.9 +1.8 +1.7

不含信金银行 +2.2 +2.1 +2.1

参看相关细节，请点选日本央行网站，网址为

(here)。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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