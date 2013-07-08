日本数据：6月银行放款余额较上年同期增长1.9%

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透东京7月8日 - 日本央行周一表示，日本6月银行放款余额较上年同期增长1.9%，为2009年7月以来年率新高。
包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为465.283兆(万亿)日圆(4.60兆美元)。
以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比，部分前值可能已修正)：
6月 5月 4月
含信金银行 +1.9 +1.8 +1.7
不含信金银行 +2.2 +2.1 +2.1
参看相关细节，请点选日本央行网站，网址为
(here)。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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