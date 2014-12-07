日本数据：11月银行放款余额较上年同期增长2.7%

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透东京12月8日 - 日本央行周一表示，日本11月银行放款余额较上年同期增长2.7%。 包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为481.697兆(万亿)日圆(3.97兆美元)。 以下为银行放款数据细节(较上年同期变动单位为百分比，部分前值可能已修正)： 11月 10月 9月 含信金银行 +2.7 +2.3* +2.3 不含信金银行 +2.8 +2.4* +2.4 (*) 为修正值 参看相关细节，请点选日本央行网站，网址为 here (完) (编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。