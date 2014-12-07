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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 07:54 BJT

日本数据：11月银行放款余额较上年同期增长2.7%

路透东京12月8日 - 日本央行周一表示，日本11月银行放款余额较上年同期增长2.7%。

    包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为481.697兆(万亿)日圆(3.97兆美元)。
    
    以下为银行放款数据细节(较上年同期变动单位为百分比，部分前值可能已修正)：
    
                              11月     10月      9月
    含信金银行                +2.7     +2.3*    +2.3
    不含信金银行              +2.8     +2.4*    +2.4 
    
    (*) 为修正值
    
    参看相关细节，请点选日本央行网站，网址为
    here (完)
  
 (编译 杜明霞；审校 张若琪)
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