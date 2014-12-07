日本数据：11月银行放款余额较上年同期增长2.7%

路透东京12月8日 - 日本央行周一表示，日本11月银行放款余额较上年同期增长2.7%。 包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为481.697兆(万亿)日圆(3.97兆美元)。 以下为银行放款数据细节(较上年同期变动单位为百分比，部分前值可能已修正)： 11月 10月 9月 含信金银行 +2.7 +2.3* +2.3 不含信金银行 +2.8 +2.4* +2.4 (*) 为修正值 参看相关细节，请点选日本央行网站，网址为 here (完) (编译 杜明霞；审校 张若琪)