版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 07:57 BJT

日本数据: 12月银行放款余额较上年同期增长1.2%--央行

路透东京1月11日 - 日本央行周五表示,日本主要银行12月放款余额较上年同期增加1.2%.

包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为463.351兆(万亿)日圆(5.22兆美元).

日本央行并称,12月扣除注销坏帐等因素后的放款余额较上年同期上升1.4%.

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):

12月 11月 10月

含信金银行 +1.2 +1.0 +0.8

不含信金银行 +1.4 +1.2* +1.1

银行持有的商业票据余额 +1.8 -1.4* +3.9 * 修正值 参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为

(here)(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐