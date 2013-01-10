日本数据: 12月银行放款余额较上年同期增长1.2%--央行

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透东京1月11日 - 日本央行周五表示,日本主要银行12月放款余额较上年同期增加1.2%.
包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为463.351兆(万亿)日圆(5.22兆美元).
日本央行并称,12月扣除注销坏帐等因素后的放款余额较上年同期上升1.4%.
以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):
12月 11月 10月
含信金银行 +1.2 +1.0 +0.8
不含信金银行 +1.4 +1.2* +1.1
银行持有的商业票据余额 +1.8 -1.4* +3.9 * 修正值 参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为
(here)(完)
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路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。