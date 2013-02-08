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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 08:05 BJT

日本数据: 1月银行放款余额较上年同期增长1.3%--央行

路透东京2月8日 - 日本央行周五表示,日本主要银行1月放款余额较上年同期增加1.3%.

包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为465.001 兆(万亿)日圆(4.97兆美元).

日本央行并称,1月扣除注销坏帐等因素后的放款余额较上年同期上升1.5%.

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):

1月 12月 11月

含信金银行 +1.3 +1.1* +1.0

不含信金银行 +1.6 +1.4 +1.2

银行持有的商业票据余额 -0.6 +1.8 -1.4 * 修正值 参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为

(here)(完)
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