日本12月核心机械订单反弹 但保护主义构成风险

路透东京2月9日 - 日本12月核心机械订单增幅胜过预期，一改前月下滑的局面，而且本季料将再度增长。这是资本支出将加快增长的良好迹象。
日本内阁府周四发布的数据显示，12月核心机械订单较前月增长6.7%，超过了路透调查预估中值3.1%。机械订单数据波动较大，可以反映未来六至九个月的企业资本支出前景。
12月核心机械订单创下六个月以来的最快按月增幅。11月核心机械订单较前月减少5.1%。
日本决策层希望资本支出将帮助拉动经济增长，使经济摆脱通缩和停滞。
以行业来看，来自制造业的核心订单12月增长1.0%，上月为增长9.8%；来自服务业的订单增加3.5%，11月为下滑9.4%。
接受内阁府调查的制造业者预计，1-3月核心机械订单料较前季增长3.3%，去年第四季为下降0.2%。
数据还显示，12月核心机械订单较上年同期增长6.7%。
但内阁府维持对机械订单的评估不变，称订单回升正陷于停滞。
下周一出炉的数据料显示，出口和资本支出引领日本10-12月当季国内生产总值(GDP)连续第四个季度增长，而且日本央行认为在2018财年底之前经济都将逐步复苏。
但前景相当不确定，因美国总统特朗普的保护主义言论损害全球贸易展望，这可能不利于依赖出口的日本经济体质和日企投资。
本周稍晚特朗普将与日本首相安倍晋三会晤，鉴于特朗普推行“美国优先”，关注焦点是贸易收支不平衡和汇率问题。(完)
(编译 侯雪苹/王兴亚/杜明霞；审校 张涛/许娜/张若琪)