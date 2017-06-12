焦点：日本4月核心机械订单降幅高于预估 表明经济复苏脆弱

路透东京6月12日 - 日本4月核心机械订单跌幅高于预估，令企业资本支出力道笼罩阴霾，并加剧对日本经济复苏脆弱的担忧。

4月核心机械订单较上月减少3.1%，跌幅高于路透调查分析师预估的下滑1.3%，这有可能拖累本季经济成长。

内阁府数据显示，这也是核心机械订单三个月来首度出现下降；3月时为上升1.4%。

尽管机械订单数据波动相当大，但被视为能反映未来六至九个月企业资本支出趋势的指标。

之前日本第一季经济增长率意外大幅下修，库存下降导致环比年率下修为增长1.0%，远低于初值的增长2.2%。

近期一系列经济指标和企业活动调查显示，出口和工业产出仍稳健，但就业市场虽紧俏，薪资增长和家庭支出依然乏力。

决策官员期望，日本企业能动用丰厚的获利刺激投资并拉高薪资，让经济保持持续性增长。

SMBC日兴证券资深分析师Koya Miyamae表示，“本季度资本支出可能仍会低迷。”

“在全球复苏和日圆贬值的情况下，出口和工业产出表现良好，但美国总统特朗普的贸易政策存在不确定性，使日本企业对国内投资犹豫不决。”

以行业来看，4月来自制造业的核心订单增加2.5%，为连续第三个月增加；受电力机械企业对半导体生产设备和电脑的订单、及通用工业机械企业的订单增加带动。

来自服务业的订单下降5.0%，为连续第二个月下降，受累于金融和保险企业对电脑系统的订单下滑。

“3.1%似乎是一个巨大的降幅，但整体核心订单仍持坚，集中在制造业上，”内阁府一位高官称。

若剔除有色金属企业对核动力发动机订单一次性抽单的影响，制造业订单则将实现两位数增幅。

4月海外订单跳升17.4%，为三个月来首次上升。海外订单不计入核心订单。

4月核心机械订单较上年同期上升2.7%，远低于路透调查预估的增加6.3%。3月为较上年同期减少0.7%。

内阁府连续第八个月维持对机械订单的评估，指称上升态势正要熄火。

不过，熟悉日本央行想法的消息人士上周告诉路透，日本央行可能最早在本周上调经济评估，暗示其越来越确信经济复苏正在累积动能。这巩固了央行的下一步行动是收紧货币政策的预期，但分析师们不认为该行会在短期内开始进行。(完)