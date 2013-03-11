日本数据：1月核心机械订单较前月下滑13.1%，远逊于市场预估

中国货币市场：467家银行公布2017年同业存单发行计划，规模148,074亿
路透上海4月6日 - 中国山东临沂兰山农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有467家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,074亿元人民币。
路透东京3月11日 - 日本内阁府周一公布,1月核心机械订单较前月下降13.1%,为四个月来首次下降。
市场预估中值为核心机械订单较前月下降2.0%。数据显示，12月为上升2.8%。
1月核心机械订单较上年同期下降9.7%。该数据被视作未来六到九个月资本支出情况的指标。
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路透上海4月6日 - 中国山东临沂兰山农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有467家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,074亿元人民币。
--内地清明节假期期间爆出河北省雄安新区发展大计，昨日恢复交易的沪港通及深港通涌现大量北水买盘，加上尾市传出养老金基金等内地保险资金扫货，令港股成交再突破千亿港元，恒指收市重上24,400点关。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7691港元) 美股道琼工业指数周三收低41.09点，或0.2%，报20,648.15点 。因美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示可能今年开始改变债券投资政 策。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 121.170 -0.23 22297 9.414 -0.07