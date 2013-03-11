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货币新闻 | 2013年 3月 11日 星期一 08:02 BJT

日本数据：1月核心机械订单较前月下滑13.1%，远逊于市场预估

路透东京3月11日 - 日本内阁府周一公布,1月核心机械订单较前月下降13.1%,为四个月来首次下降。

市场预估中值为核心机械订单较前月下降2.0%。数据显示，12月为上升2.8%。

1月核心机械订单较上年同期下降9.7%。该数据被视作未来六到九个月资本支出情况的指标。

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