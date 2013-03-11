日本数据：1月核心机械订单较前月下滑13.1%，远逊于市场预估

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月6日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7691港元) 美股道琼工业指数周三收低41.09点，或0.2%，报20,648.15点 。因美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示可能今年开始改变债券投资政 策。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 121.170 -0.23 22297 9.414 -0.07