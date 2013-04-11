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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 08:07 BJT

日本数据：2月核心机械订单较前月升7.5%，同比则下降11.3%

路透东京4月11日 - 日本内阁府周四公数据显示，2月核心机械订单较上月上升7.5%，从上月大幅下跌中反弹。

市场预估中值为核心机械订单较前月上升6.8%，1月为下降13.1%。

2月核心机械订单较上年同期下降11.3%。该数据被视作未来六到九个月资本支出情况的指标。

浏览完整表格，请点选内阁府网站(here)。(完) (编译 李爽; 审校 张荻)
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