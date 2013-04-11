日本数据：2月核心机械订单较前月升7.5%，同比则下降11.3%

期货日报：上海螺纹钢期货开启台阶式下跌行情
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
路透东京4月11日 - 日本内阁府周四公数据显示，2月核心机械订单较上月上升7.5%，从上月大幅下跌中反弹。
市场预估中值为核心机械订单较前月上升6.8%，1月为下降13.1%。
2月核心机械订单较上年同期下降11.3%。该数据被视作未来六到九个月资本支出情况的指标。
浏览完整表格，请点选内阁府网站(here)。(完) (编译 李爽; 审校 张荻)
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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