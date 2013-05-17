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货币新闻 | 2013年 5月 17日 星期五 08:10 BJT

日本数据：3月核心机械订单较前月升14.2%，远超预期

内阁府对制造商的调查显示，4-6月核心机械订单料较前季下降1.5%。

1-3月核心机械订单较前季持平。

3月核心机械订单较上年同期上升2.4%，预估中值为下降4.1%。该数据被视作未来六到九个月资本支出情况的指标。

浏览完整表格，请点选内阁府网站(here)(完) (编译 李爽; 审校 于春红)
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