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货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 08:02 BJT

日本数据：4月核心机械订单较前月下降8.8%，三个月来首次下滑

路透东京6月12日 - 日本内阁府周三公布的数据显示，4月核心机械订单较前月下降8.8%，三个月来首次下降，暗示尽管政府出台刺激政策，但企业对增加资本支出仍犹豫不决。

市场预估中值为核心机械订单较前月下降8.5%。3月上升14.2%，是2005年以来最大增幅。

4月核心机械订单较上年同期下滑1.1%，市场预估中值为减少4.8%。

浏览完整表格，请点选内阁府网站

(here)(完)

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