日本数据：4月核心机械订单较前月下降8.8%，三个月来首次下滑

欧洲汇市：英镑下跌，市场等待欧盟对英国退欧作出回应及英国GDP数据
路透伦敦3月31日 - 英镑兑美元周五下跌，投资者等待欧盟对英国退欧信件作出正式回应，同时也在等待英国去年第四季GDP数据。
路透东京6月12日 - 日本内阁府周三公布的数据显示，4月核心机械订单较前月下降8.8%，三个月来首次下降，暗示尽管政府出台刺激政策，但企业对增加资本支出仍犹豫不决。
市场预估中值为核心机械订单较前月下降8.5%。3月上升14.2%，是2005年以来最大增幅。
4月核心机械订单较上年同期下滑1.1%，市场预估中值为减少4.8%。
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(here)(完)
路透伦敦3月31日 - 英镑兑美元周五下跌，投资者等待欧盟对英国退欧信件作出正式回应，同时也在等待英国去年第四季GDP数据。
路透墨尔本3月31日 - 伦敦期铜周五下跌，但料连续第二个季度上涨，因铜矿供应受阻，而中国工业生产提升，且投资者买入料将在4月当季推高铜价。
路透台北3月31日 - 据路透周五获得的文件显示，台湾大型汽车制造厂裕隆汽车<2201. TW>集团旗下裕融企业将发行20亿台币三年期无担保公司债，以1.07%定价。 中华信评授予裕融长期信用等级为twA。(完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)