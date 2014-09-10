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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 08:09 BJT

日本数据：7月核心机械订单较前月上升3.5%，为连续第二个月增加

6月核心机械订单较前月上升8.8%；5月则下滑19.5%，为数据追溯自2005年4月以来最大降幅。

7月核心机械订单较上年同期增长1.1%，市场预估为增加0.6%。

欲浏览完整表格，请点选日本内阁府网站：

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(完) (编译 许娜；审校 王兴亚/张若琪)
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