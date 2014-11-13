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货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 08:06 BJT

日本数据：9月核心机械订单意外较前月上升2.9%，较上年同期增长7.3%

内阁府调查中，受访企业预估10-12月核心机械订单将较前季下滑0.3%；7-9月为增长5.6%，是连续第二个月上升。

日本9月核心机械订单较上年同期增加7.3%，预估为下降1.3%。

内阁府维持对机械订单的评估不变，称其展示出温和复苏的迹象。

欲浏览完整表格，请点选日本内阁府网站：

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(完)

(编译 李爽/杜明霞；审校 龚芳/郑茵)
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