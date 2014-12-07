重温稿-路透调查：日本第三季GDP修正值料显示经济萎缩幅度低于初值

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 日本第三季GDP环比年率料修正为下滑0.5%，初值为下滑1.6%
* 10月核心机械订单料较前月下降2.4%，为五个月来首次下降
* 10月经常帐料盈余3,663亿日圆，9月为9,630亿日圆
* GDP和经常帐数据将于12月7日(周日)2350 GMT出炉
* 机械订单将于12月10日(周三)2350 GMT出炉
路透东京12月5日 - 日本第三季国内生产总值(GDP)修正值可能显示经济萎缩幅度低于初值，归功于资本支出增加，这支持了日本经济仅陷入浅度衰退的看法。
根据路透对24位分析师的调查，日本7-9月当季GDP环比年率料修正为萎缩0.5%，初值为萎缩1.6%。
路透调查显示，第三季资本支出修正值料增加0.8%，初值为下滑0.2%。
该数据将会让日本首相安倍晋三松一口气。安倍晋三决定在12月14日提前举行选举，以便为其经济政策及推迟第二次上调消费税寻求新的民意背书。
但是GDP数据向上修正的程度，将不大可能足以改变分析师关于日本经济依然脆弱的看法。政府4月上调消费税的举措打击消费者支出。
“尽管经济继续从上调消费税后的下滑中回升，但我们对于经济仅将温和复苏的看法没有改变，”日本总研的一位分析师接受访查时表示。
农林中金总合研究所首席经济分析师南武志指出，“10-12月经济可能恢复成长，但本会计年度经济萎缩的机率仍不小。”
内阁府将于周日2350GMT公布GDP修正值数据；财务省也将在同一时间公布10月经常帐。
日本10月经常帐收支料出现3,663亿日圆(30.6亿美元)盈余，受助于收入帐增长。9月经常帐为盈余9,630亿日圆。
将于周三2350GMT出炉的日本资本支出领先指标10月料下降，为五个月来首降；但分析师称，下滑仅是暂时的，因企业的强劲获利将有助其支出。
调查显示10月核心机械订单料较前月下滑2.4%。核心机械订单数据往往波动很大，被视为是未来六至九个月的资本支出指标。
“由于日圆走软，大型制造业者的获利正在复苏，企业资本支出意愿依然强劲。”信金中金总合研究所一分析师说。
调查还显示，10月核心机械订单料较上年同期下滑0.3%。9月为成长7.3%。
此外调查显示，周二2350GMT将公布的11月国内企业物价指数(CGPI)料较上年同期上升2.7%。10月为上升2.9%。(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 艾茂林/朱晓军)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。