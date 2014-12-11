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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 08:03 BJT

日本数据：10月核心机械订单较前月下降6.4%，为五个月来首降

路透东京12月11日 - 日本周四公布政府数据显示，10月核心机械订
单较前月下降6.4%，为五个月来首次下降，显示资本支出增长可能正在减
速。
    
    路透调查的分析师预计，10月核心机械订单较前月下降2.4%。内阁府
数据显示，9月订单上升2.9%。
    
    日本10月核心机械订单较上年同期减少4.9%，预估为下降0.3%。
    
    内阁府维持对机械订单的评估不变，称其展示出温和复苏的迹象。
    
    欲浏览完整表格，请点选日本内阁府网站：
    here
    (完)
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