日本数据：11月核心机械订单较前月增长1.3%，增幅低于预期

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。