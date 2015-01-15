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货币新闻 | 2015年 1月 15日 星期四 08:06 BJT

日本数据：11月核心机械订单较前月增长1.3%，增幅低于预期

路透东京1月15日 - 日本周四公布政府数据显示，11月核心机械订单
较前月增加1.3%，增幅低于预期，显示制造业资本支出速度可能减速。
    
    路透调查的分析师预计，11月核心机械订单较前月增加5.0%。内阁府
数据显示，10月订单下降6.4%。
    
    日本11月核心机械订单较上年同期减少14.6%，预估为下降5.8%。
    
    内阁府调降对机械订单的评估，称机械订单的回升情况显示出停滞迹
象。
    
    欲浏览完整表格，请点选日本内阁府网站：
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    (完)
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