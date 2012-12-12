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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 09:59 BJT

重发-日本数据 :10月核心机械订单较前月升2.6%,为三个月来首升

(重发以删除冗余段落)

路透东京12月12日 - 日本政府周三公布的数据显示,10月核心机械订单较前月上升2.6%,为三个月来首次上升,但围绕全球经济前景的不确定性可能会继续冲击企业投资和整体经济形势.

市场预估中值为核心机械订单较前月上升3.0%,9月时为减少4.3%.

10月核心机械订单较上年同期上升1.2%.该数据被视作未来六到九个月资本支出情况的指标.

政府调降机械订单形势评估,称减弱是一个趋势,尽管10月订单上升.

浏览完整表格,请点选(here)(完)

(编译 李爽; 审校 丁琦)

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