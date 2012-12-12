重发-日本数据 :10月核心机械订单较前月升2.6%,为三个月来首升

芝加哥期市：CBOT大豆和豆油期货上涨，豆粕下跌
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透东京12月12日 - 日本政府周三公布的数据显示,10月核心机械订单较前月上升2.6%,为三个月来首次上升,但围绕全球经济前景的不确定性可能会继续冲击企业投资和整体经济形势.
市场预估中值为核心机械订单较前月上升3.0%,9月时为减少4.3%.
10月核心机械订单较上年同期上升1.2%.该数据被视作未来六到九个月资本支出情况的指标.
政府调降机械订单形势评估,称减弱是一个趋势,尽管10月订单上升.
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(编译 李爽; 审校 丁琦)
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透多伦多3月3日 - 加拿大指标股指周五升至一周高位，受助于油价攀升和美国本月升息的前景，投资者为近期加拿大经济不断增强感到鼓舞。