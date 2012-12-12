更新版 1-日本数据: 10月机械订单为三个月来首升,但前景仍充满不确定性

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
决策者担心,在企业削减薪资并推迟投资之际,制造业疲弱将损及经济,当局出台更多刺激政策的压力就更大了.
日本央行下周料将放宽货币政策,可能会把资产购买及放贷计画规模从当前的91万亿(兆)日圆,增加5-10万亿日圆.
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与上年同期相较,10月核心订单增加1.2%.
日本经济7-9月季度连续第二季呈现萎缩,符合经济衰退的一般定义.而分析师预计今年最后一季也将会是萎缩的局面.
日本主要反对党自民党及其小党盟友可望在本周末的众议院选举取得绝对多数的优势,自民党将重新取得在2009年失去的政权.该党已呼吁当局应推出更积极的货币宽松政策,并在中日领土主权争议中持更强硬的立场.(完)
(编译 李婷仪; 审校 程琳)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。