更新版 1-日本数据: 10月机械订单为三个月来首升,但前景仍充满不确定性

决策者担心,在企业削减薪资并推迟投资之际,制造业疲弱将损及经济,当局出台更多刺激政策的压力就更大了.

日本央行下周料将放宽货币政策,可能会把资产购买及放贷计画规模从当前的91万亿(兆)日圆,增加5-10万亿日圆.

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与上年同期相较,10月核心订单增加1.2%.

日本经济7-9月季度连续第二季呈现萎缩,符合经济衰退的一般定义.而分析师预计今年最后一季也将会是萎缩的局面.

日本主要反对党自民党及其小党盟友可望在本周末的众议院选举取得绝对多数的优势,自民党将重新取得在2009年失去的政权.该党已呼吁当局应推出更积极的货币宽松政策,并在中日领土主权争议中持更强硬的立场.(完)